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لبنان

الحاج حسن وبوشكيان بحثا في ملف الأمن الغذائي المتضرر بسبب اعتداءات العدوّ على الجنوب

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:24
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، في وزارة الزراعة، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان.

وبحث الوزيران الحاج حسن وبوشكيان في "مجمل القطاع الصناعي والزراعي، إضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين الوزارتين من خلال لجان فنية تعمل لما فيه خير القطاعين الصناعي والزراعي".
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وخلال اللقاء، "تم طرح تفاصيل مختصة بملف الأمن الغذائي المتضرر من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان".

وأكد الوزيران الحاج حسن وبوشكيان أن "أولوية الأولويات اليوم تتمثل بالوقوف التام إلى جانب أهلنا في الجنوب اللبناني، من خلال مساعدة المتضررين في القطاعين الصناعي أو الزراعي".

لبنان

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