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لبنان

حزب الله ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:51
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نعى حزب الله خالد محمد التامر "أبو محمد فراس"، مواليد عام 1980، من بلدة أرزي وسكان بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس. 
 
 
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