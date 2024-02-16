إصابة شخصين... هذا ما حصل عصراً في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ر.ح أطلق النار على ك.ح، وأصابه في قدمه، بالقرب من ساحة النور في طرابلس.

كذلك، أُصيب شخصٌ آخر، بعدما تعثّر خلال إطلاق النار، وأُصيب في كفته.