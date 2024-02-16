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لبنان

إصابة شخصين... هذا ما حصل عصراً في طرابلس

Lebanon 24
16-02-2024 | 10:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ر.ح أطلق النار على ك.ح، وأصابه في قدمه، بالقرب من ساحة النور في طرابلس.
 
كذلك، أُصيب شخصٌ آخر، بعدما تعثّر خلال إطلاق النار، وأُصيب في كفته.
 
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إطلاق نار

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