خطار افتتح مركزاً جديداً للدفاع المدني في حوش تل صفية - بعلبك

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وحضر الحفل إلى جانب خطار، مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل بسام طليس، رئيس بلدية حوش تل صفية عباس معاوية، رؤساء بلديات المناطق المجاورة، وعدد من المخاتير والفعاليات السياسية والحزبية وعدد من الموظفين والمتطوعين في الدفاع المدني.استهل الإحتفال بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيبية لرئيس بلدية حوش تل صفية، ثم تحدث خطار فاكد أنه "رغم التحديات والظروف القاسية فإن المديرية العامة للدفاع المدني ستكمل رسالتها الإنسانية بتقديم المساعدة عند الضرورة لكلّ من يطلبها والحفاظ على البيئة وإنقاذ الأرواح والممتلكات".وفي الختام، تفقد خطار والحاضرون المركز الجديد واطلعوا على محتوياته.