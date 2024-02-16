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لبنان
وزير الزراعة استقبل ريزا: لوقوف المنظمات الدولية إلى جانب لبنان وشعبه ومزارعيه
Lebanon 24
16-02-2024
|
12:02
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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، في مكتبه في وزارة الزراعة، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.
وخلال اللقاء، تم البحث في المشاريع المشتركة بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة والتطرق الى المشاريع المستقبلية.
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وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأن "ميرزا طرح خلال اللقاء خطة الأمم المتحدة لمساعدة اللبنانيين وكيفية إدارة الملف، خصوصاً في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان".
بدوره، أطلع الحاج حسن ريزا على "تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان"، متطرقا إلى "أرقام الإحصاءات التقريبية التي تتابعها وزارة الزراعة اللبنانية، منذ أكثر من 130 يوماً، إضافة إلى القصف المعادي المستمر بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا".
وثمن الحاج حسن "الجهد الذي يقوم به ريزا"، مؤكداً "ضرورة وقوف الهيئات المانحة والمنظمات الدولية بجانب لبنان وشعبه ومزارعيه وجميع من يعمل في القطاع الزراعي اللبناني وباقي القطاعات".
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