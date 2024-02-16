خبرٌ عن "الطابع المالي" في لبنان.. هذا ما تقرّر

عُلِم أن وزارة المالية أطلقت مؤخراً مناقصة جديدة لتلزيم تأمين طوابع مالية لصالحها.



مصادر في الوزارة قالت لـ"لبنان24" إن هذه الصفقة التي تبدأ اعتباراً من اليوم، من شأنها أن تؤمن الطوابع المالية في السوق خلال الفترة المقبلة، كما أنها ستساهم أيضاً في لجم السوق الموازية التي تحكّمت بكميات الطوابع في ظل فقدانها.