الراعي عرض مع ماغرو التطورات والمبادرات الفرنسية تجاه لبنان

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.

وخلال اللقاء، جرى البحث "في الأوضاع العامة في لبنان وآخر تطورات الحرب في غزة وتداعياتها على لبنان، اضافة إلى المبادرات الفرنسية حيال الوضع السياسي وتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يبقي لبنان في دوامة التجاذبات الداخلية والخارجية".