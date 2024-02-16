إطلالة لعون قريباً.. عبر أي قناة؟

يطلّ رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، على شاشة قناة الـ"OTV" مساء الإثنين المقبل عند الساعة 8:30 مساءً.

ومن المقرر أن يُحاور عون خلال المقابلة، مدير قسم الأخبار والبرامج السياسية في القناة جاد بو جودة والزميلة ريتا نصور.