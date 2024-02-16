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لبنان

إطلالة لعون قريباً.. عبر أي قناة؟

Lebanon 24
16-02-2024 | 13:38
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يطلّ رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، على شاشة قناة الـ"OTV" مساء الإثنين المقبل عند الساعة 8:30 مساءً.
 
ومن المقرر أن يُحاور عون خلال المقابلة، مدير قسم الأخبار والبرامج السياسية في القناة جاد بو جودة والزميلة ريتا نصور.
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