نقابة المحامين شجبت الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب: لتطبيق الـ1701

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ورأى أن "هذا التمادي المستمر في الإجرام يتطلب تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاك السيادة اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن واحترام حقوق الإنسان وسلامة المدنيين".وأكد "وقوفه بجانب الأهل في الجنوب، لا سيما مع الزملاء المحامين وعائلاتهم"، داعيا إلى "أقصى درجات التضامن الوطني في هذا الظرف العصيب الذي يجتازه لبنان".