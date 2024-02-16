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لبنان

بعد خطاب نصرالله.. هذا ما قيل في إسرائيل

Lebanon 24
16-02-2024 | 13:57
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غطت وسائل إعلام إسرائيلية متعددة، الخطاب الذي ألقاه اليوم، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مناسبة الذكرى السنوية للشهداء القادة.

وتوقف الإعلام الإسرائيلي بشكلٍ مكثف، عند 3 عناصر من خطاب نصرالله، حيث تداولت القنوات المختلفة، التهديد الذي أطلقه الأخير رداً على على استهداف المدنيين في المجزرة، التي وقعت في منطقة النبطية هذا الأسبوع.
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وأشارت إلى أنه وفي خطاب "غاضب جداً، هدد نصرالله بردٍ مغاير هذه المرة، على هجمات الجيش الإسرائيلي التي استهدفت مدنيين"، مبديةً تخوفها من أن "التجربة الماضية علمتنا أنه عندما يهدد، فإنه ينفذ في اليوم التالي".

كذلك، ذكر الإعلام الإسرائيلي أنه بعد تهديد نصرالله بالرد على استهداف المدنيين، ارتفعت حالة الاستنفار في الشمال. 

من جهته، اعتبر اللواء في الاحتياط ايتان دنغوت، أنّ خطاب نصرالله، هو "استمرار للتصعيد في الوضع القائم بالشمال، ويجب التعامل معه بجدية".

كذلك، تداولت وسائل إعلامية، نفي نصرالله للرواية الإسرائيلية لعملية طوفان الأقصى، مشيرةً إلى أنه "ينفي في خطابه حوادث الاغتصاب والقتل، التي ارتكبها مقاتلو حماس، ويدعي أن هذا اختلاق إسرائيلي لا يوجد عليه أي دليل".

وثالث النقاط التي شكلت محور اهتمام الاعلام الإسرائيلي، كانت سخرية نصرالله، من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، واصفاً إياه بـ"ثلاث أرباح مجنون" بعدما هدّد بالوصول إلى بيروت.

وذكّر نصرالله غالانت أنّ "لدى حزب الله صواريخ هائلة ودقيقة تصل من كريات شمونة إلى إيلات". (الميادين نت)
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