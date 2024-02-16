منحة بإسم "شهيدة النبطية" أماني برجاوي.. وهذا الطالب سينالها

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أعلن النائب حسن مراد، باسم "مؤسسة عبد الرحيم مراد الخيرية"، في بيان، عن "تقديم منحة الشهيدة أماني حسين برجاوي، التي روت بدمائها الزكية تراب الجنوب الطاهر وذلك للطالب الحائز على أعلى معدل بين الأوائل بالمدارس الرسمية في فروع شهادة الثانوية العامة الرسمية على مستوى محافظة النبطية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وذلك من ضمن رزمة المنح التي تمنحها المؤسسة".يشار الى ان الشهيدة برجاوي كانت موظفة في الجامعة اللبنانية الدولية في النبطية، واستشهدت بالمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مدينة النبطية.