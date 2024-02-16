Advertisement

لبنان

منحة بإسم "شهيدة النبطية" أماني برجاوي.. وهذا الطالب سينالها

Lebanon 24
16-02-2024 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1165160-638437153260581414.jpg
Doc-P-1165160-638437153260581414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن النائب حسن مراد، باسم "مؤسسة عبد الرحيم مراد الخيرية"، في بيان، عن "تقديم منحة الشهيدة أماني حسين برجاوي، التي روت بدمائها الزكية تراب الجنوب الطاهر وذلك للطالب الحائز على أعلى معدل بين الأوائل بالمدارس الرسمية في فروع شهادة الثانوية العامة الرسمية على مستوى محافظة النبطية بدءًا من العام الدراسي المقبل، وذلك من ضمن رزمة المنح التي تمنحها المؤسسة".
Advertisement
 
يشار الى ان الشهيدة برجاوي كانت موظفة في الجامعة اللبنانية الدولية في النبطية، واستشهدت بالمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مدينة النبطية.
وتأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار تحفير ودعم طلّب المدرسة الرسميّة المتفوّقين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:04 | 2024-02-16
16:55 | 2024-02-16
16:55 | 2024-02-16
16:48 | 2024-02-16
16:28 | 2024-02-16
16:07 | 2024-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24