بلبلة في كريات شمونة وحديث عن إطلاق صواريخ من لبنان.. ما جديد وضع الجنوب؟

تخيم أجواء من التوتر على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، عقب إقدام جيش العدو الإسرائيليّ مساء على قصف عدد من المناطق الجنوبية.



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وذكرت مصادر ميدانية أن مدفعية العدو قصفت أطراف منطقة الهبارية وراشيا الفخار، في وقتٍ واصل فيه الطيران التجسسي تحليقه في أرجاء الجنوب.في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول حادثة إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة.وتحدثت تقارير صحفية عديدة عن حصول حادثة إطلاق صواريخ، فيما نفت وسائل إعلام إسرائيلية الأمر، مشيرة إلى أن إنذاراً كذاباً أدى إلى دوي صافرات الإنذار في المستعمرة المذكورة والجليل، مؤكدة أنه "لا سقوط لأي صواريخ".