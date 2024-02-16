مواد خطيرة في مكانين داخل لبنان.. إحداها "متفجر"!

عُلِم أن منشآت النفط في صور والزهراني تضمّ مواداً خطرة جداً، ما استدعى تحرّك الجهات المعنية لترحيلها فوراً.



وبحسب المعلومات، تضم تلك المنشآت مواد قابلة للإشتعال وسامّة جداً، فضلاً عن "الزئبق" المتفجر ناهيك عن مادة "الأستبستوس" الضارة جداً.

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