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لبنان

ماذا ينتظر "حلويات لبنان" قريباً؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-02-2024 | 15:20
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مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد الطلب على بعض المنتجات كالحلويات والمشروبات الرمضانية، مما قد يدفع بعض أصحاب المصالح إلى استغلال هذه الزيادة ورفع الأسعار.
وفي جولة على أحد محلات الحلويات في الأسواق الشعبية، نجد أن سعر اثنتي عشرة قطعة من الشعبيات يُقارب ٣٥٠ ألف ليرة لبنانية، بينما يبلغ سعر المشبك والعوام والمعكرون ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية.
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وفي هذا السياق، يبرر صاحب المحل هذه الأسعار بارتفاع تكاليف الإنتاج، بدءًا من المواد الأولية ووصولًا إلى أسعار الغاز والمازوت. ويؤكد أن هذه الأسعار لن ترتفع إلا مع ارتفاع هذه العوامل.
 

لبنان

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