إعلان إسرائيلي عاجل يخص لبنان.. المضمون لافت جداً

قالت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إنّ مصدراً إسرائيلياً أبلغ الولايات المتحدة الأميركية بأنّ تهديدات تل أبيب الأخيرة ضدّ "حزب الله" هي نفسية فقط.

وبحسب ما ذكرت قناة "الميادين"، فإن المصدر الإسرائيلي قال إن "إسرائيل لا تملك القدرة العملية على إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية".

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في غضون ذلك، أشارت تقارير إسرائيلية أخرى إلى أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله لا يكذب حينما يقول إن لديه قدرة صاروخية كبيرة ممكن أن تستهدف إسرائيل من كريات شمونة إلى إيلات.

ولفتت التقارير إلى أنه "لا قدرة لدى إسرائيل على الدخول في عملية برية لإرجاع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني"، موضحة أن "كل التهديدات هدفها تحريك عملية دولية لإرساء تسوية سياسية بشأن الجبهة مع لبنان".