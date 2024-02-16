بشأن التصنيف الائتماني للبنان.. وكالة عالميّة تعلن هذا الخبر

ثبتت وكالة "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD.

كما ثبتت التصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل، وفقاً لـ"رويترز".