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لبنان
إسرائيل تقصف سوريا رداً على إستهداف الجولان.. ما علاقة "الحزب"؟
Lebanon 24
16-02-2024
|
16:55
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قصفت إسرائيل مواقع في ريف درعا مساء الجمعة، رداً على إطلاق مجموعات مسلحة صواريخ على الجولان.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما وصفها بمجموعات مسلحة موالية لـ"حزب الله" في ريف درعا الغربي استهدفت مواقع للقوات الإسرائيلية في الجولان بصواريخ كاتيوشا.
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ولفت المركز إلى أن "القوات الإسرائيلية ردت بقصف صاروخي لمكان انطلاق الصواريخ"، مشيرا إلى أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.
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