إسرائيل تقصف سوريا رداً على إستهداف الجولان.. ما علاقة "الحزب"؟

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وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما وصفها بمجموعات مسلحة موالية لـ"حزب الله" في ريف درعا الغربي استهدفت مواقع للقوات الإسرائيلية في الجولان بصواريخ كاتيوشا.ولفت المركز إلى أن "القوات الإسرائيلية ردت بقصف صاروخي لمكان انطلاق الصواريخ"، مشيرا إلى أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.