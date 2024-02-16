نقص الليرة يؤثّر على حركة تسديد الرواتب

يؤثّر نقص الليرة لدى المصارف على حركة تسديد الرواتب والمعاملات، في ضوء السياسة النقدية المتبعة للحؤول دون تفلُّت سعر صرف الدولار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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