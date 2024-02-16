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لبنان
استمرار التصعيد الميداني.. وهوكشتاين يلتقي ميقاتي ويعلن تحضير "حلول دائمة"
Lebanon 24
16-02-2024
|
22:11
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بقيَ التصعيد سيد الموقف على الجبهة اللبنانية الجنوبية، في وقت لم تتوقع الأوساط الديبلوماسية المعنية بالجهود الغربية المتواصلة أي معالم جدية وشيكة من شأنها التخفيف من احتدام الجبهة. ذلك ان الأسبوع الأخير اتسم بتجميد كل ما يمت بصلة الى التحركين الفرنسي والأميركي ولو ان الفرنسيين واصلوا تعميم الانطباعات عن ان المقترحات التي قدمتها الديبلوماسية الفرنسية الى كل من إسرائيل ولبنان لم تلق الرفض ولو انها لم تنل الموافقات بعد.
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وفي هذا السياق ، كتبت" النهار": حذرت الأوساط المعنية من ان فترة تعليق المشاورات والجهود الديبلوماسية ان طالت قد تشكل مؤشرا مقلقا لجهة تسليم الدول المعنية، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا تحديدا، بعبثية تحريك مبادراتهما ما دامت الأجوبة اللبنانية على الوساطات تدور في دوامة رفض من "حزب الله" تحت عنوان وقف الحرب في غزة أولا وقبل أي تفاوض وكلام متكرر من السلطة الرسمية اللبنانية يزعم التمسك بالقرارات الدولية ولا يقيم عمليا أي تمايز بين موقف الدولة وموقف "حزب الله". ومن هنا استبعدت الأوساط ان يكون كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون امن الطاقة آموس هوكشتاين في وارد العودة قريبا لاستئناف تحركه بين إسرائيل ولبنان ولو ان واشنطن تبدي رغبة متعاظمة في تحريك وساطة هوكشتاين في اسرع وقت. وفي هذا السياق جاء لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس مع هوكشتاين في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد في ألمانيا في اليومين الماضيين . وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة انه جرى خلال الاجتماع البحث في التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الجنوبية وإعادة تأكيد الحاجة إلى حل ديبلوماسي دائم يساهم في تحقيق الاستقرار الدائم وعودة النازحين إلى قراهم.
أما هوكشتاين، فقال: «إنّ الولايات المتحدة تعمل بطريقة هادئة لمعرفة كيفية إنهاء الصراع عبر الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل». وأبلغ قناة «العربية»: «أنّ حرباً أكثر شمولاً ليست هي الحل». وأضاف:» ما كنا نحاول القيام به هو التأكد من أنه يمكننا احتواء القتال إلى أدنى مستوى ممكن، والعمل على حلول دائمة يمكن أن تحقق وقف الأعمال العدائية». ورأى أنه «من الواضح أنّ هناك علاقة بما يحدث في غزة».
وكان الرئيس ميقاتي ألقى كلمة لبنان في المؤتمر مؤكدا فيها "أن لبنان سيظل ملتزماً بكل قرارات الأمم المتحدة، وأن على إسرائيل أن تطبق هذه القرارات وتوقف عدوانها على الجنوب وانتهاكاتها السيادة اللبنانية وتنسحب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة". وقال أنه "بينما يشدد لبنان على ضرورة الاستقرار في المنطقة ودعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد، نجد إسرائيل مستمرة في عدوانها، مما يدفعنا إلى السؤال عن الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان المتمادي".
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