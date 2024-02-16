13
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
17
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصدر ديبلوماسي: اذا لم ينتخب رئيس قبل حزيران فالشغور سيمتد لعام 2025
Lebanon 24
16-02-2024
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ل"الديار": ان لبنان لا يزال امامه فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية من الان حتى شهر حزيران المقبل. ويجب على القيمين على هذا البلد اغتنام هذه الفرصة وعدم تضييعها. ذلك ان الفراغ الرئاسي ارخى بظلاله على الداخل اللبناني، مع الشلل المؤسساتي المستشري، وعدم اعادة انتاج للسلطة هو امر سلبي جدا، بخاصة في ظل انهيار اقتصــادي حـاد وخطـر.
Advertisement
اما اذا لم تنتخب القوى السياسية رئيسا للجمهورية في هذه الاشهر المقبلة وصولا الى حزيران، فقد كشف ان مرحلة الصيف هي مرحلة تحضير وخوض بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الاميركية التي ستحصل في 5 تشرين الثاني المقبل من هذا العام الجاري. ولفت الى ان انتخاب رئيس للجمهورية للولايات المتحدة الاميركية، سيجمد اي فرصة لانتخاب رئيس للبنان . والحال ان الدول الاقليمية ستكون في حالة ترقب حول من سيفوز بالانتخابات في اميركا لتبني على الشيء مقتضاه. واشار الديبلوماسي الى ان كل الجهود بعد حزيران ستتوقف، ولن يكون لبنان وانتخاب رئيس له من ضمن اولويات اي دولة اقليمية او غربية.
انطلاقا من ذلك، شدد الديبلوماسي الرفيع المستوى على ضرورة ادراك القوى السياسية لخطورة عدم انتخاب رئيس للجمهورية ودخولها في رهانات مضللة ترتد سلبا على لبنان، داعيا القيمين على البلد الى بذل كل الجهود لانهاء الشغور الرئاسي في اقرب وقت ممكن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
10:10 | 2024-02-16
16/02/2024 10:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
07:00 | 2024-02-16
16/02/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
04:49 | 2024-02-16
16/02/2024 04:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار مُستمرة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة
Lebanon 24
الأمطار مُستمرة.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة
01:57 | 2024-02-16
16/02/2024 01:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في الكثير من الأعمال.. أحد أبرز الفنانين يعيش بحالة فقر شديد هذا ما كشفه
Lebanon 24
أبدع في الكثير من الأعمال.. أحد أبرز الفنانين يعيش بحالة فقر شديد هذا ما كشفه
05:42 | 2024-02-16
16/02/2024 05:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:15 | 2024-02-16
نصرالله: لا نفرض رئيساً وصواريخنا تطال إيلات ودماء مقابل دم المدنيين
22:22 | 2024-02-16
رسالة تشدُّدٍ لبنانية حاسمة إلى الغرب: لا عودة للمهاجرين غير اللبنانيين
22:27 | 2024-02-16
"الخارجية" الأميركية: لمعالجة دور "حزب الله" المُزعزِع للإستقرار
01:00 | 2024-02-17
واشنطن منخرطة في المساعي للجم التصعيد الاسرائيلي وهوكشتاين يحضر أرضية الحل
22:55 | 2024-02-16
"الخماسيّة" تُحضّر الأرضيّة لانتخاب الرئيس و"التيّار" أصبح مقتنعاً أكثر بالتحاور
22:45 | 2024-02-16
هل يكون الحريري جزءاً من أي تسوية مقبلة؟
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
17/02/2024 08:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
17/02/2024 08:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
17/02/2024 08:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24