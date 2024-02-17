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لبنان

"يوم إي يوم لا" لقاء بين وزير الدفاع وهذه الشخصية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-02-2024 | 01:15
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قال مصدر عسكري "إن ما كان يقوله وزير الدفاع  الوطني موريس سليم في ما خص عدم تدخل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في شؤون وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة فيه شيء من الصحة، إلا أن المصدر عينه أكد أن التدخل في فترة ما بعد التمديد لقائد الجيش، أتى من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي يحرص على لقاء وزير الدفاع "يوم إي يوم لا" كما يقال في العامية.
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وختم المصدر أنه يوم الخميس الفائت زار الوزير سليم  النائب بو صعب في مجلس النواب،  وكان اللقاء طويلا  وأسفر عن تسوية في تعيينات المحكمة العسكرية بعد وساطة معينة مع قائد الجيش، ولكن في المحصلة، فإن بو صعب إطلع على الإتفاق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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