التوتر مستمر جنوباً.. والجيش الاسرائيلي يستهدف بنية تحتية لحزب الله

أطلق الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبليّ اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّه " قصف بالطائرات أمس بنية تحتية ومجمعا عسكريا لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".

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ونفذ الجيش الاسرائيلي غارات متتالية على اطراف بيت ليف وراميا في خراج وادي المظلم.

وخلال أولى ساعات صباح اليوم حلّق الطيران الإسرائيلي في سماء جنوب لبنان.

ومساء أمس، أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى قضاءيّ صور وبنت جبيل بكثافة، فيما استمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والأوسط.

