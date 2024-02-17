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لبنان

قصف اسرائيلي متواصل على الجنوب.. قنابل مضيئة وطيران استطلاعي

Lebanon 24
17-02-2024 | 01:23
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يخيم الهدوء الحذر على القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح وذلك بعد توتر شديد خيم على المنطقة ليلا حيث جددت القوات الاسرائيلية اعتداءاتها مستهدفة لاكثر من مرة بالمدفعية الثقيلة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهبارية وحلتا والفرديس كما طاول القصف المنحدرات الغربية لجبل الشيخ وصولا حتى المرتفعات المطلة على منطقة راشيا الوادي.
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ورد عناصر حزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية بقصف صاروخي ومدفعي مركزين استهدف مواقعه في السماقة رويسات العلم وزبدين داخل مزارع شبعا المحتلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وفجر اليوم، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي. 
وشهدت سماء الجنوب تحليقا للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي في ساعات الصباح الاولى، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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