وفد القوات عند الحريري "لا ما خلصت الحكاية"

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قال مصدر سياسي في "تيار المستقبل" إن ما اشيع عن سوء إستقبال الرئيس سعد الحريري لوفد "القوات اللبنانية" الذي زار "بيت الوسط" غير صحيح على الاطلاق، بل على العكس من ذلك، كان الإستقبال بما تقتضيه صفات هذا البيت، ومثل جميع الزوار إعتُمد مع وفد "القوات" البروتوكول المعهود في الإستقبال، كما دام الإجتماع الوقت المحدد مثل كل الكتل النيابية، وأن الحديث لم يقتصر فقط على التعزية والعموميات بل تناول الملفات اللبنانية الداخلية الشائكة.أضاف "أن المستقبل والحريري لا يتنكرون لحلفائهم مهما بلغت الاختلافات".المصدر ختم أنه بالرغم من العتب والخلاف السياسي الأخير، إلا أن من يزور هذا البيت نقوم بواجب إستقباله كما علّمنا الرئيس الشهيد رفيق الحريري.في المقابل، قال مسؤول العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان في حديث صحافي "إنه لم يتم التطرق إلى السياسة الداخلية، واقتصر الحديث على شؤون عامة والوضع الإقليمي والعربي وما يجري من صراعات وحروب".وأكد "أن تعامل الحريري معهم كان على درجة عالية من الاحترام، وبعكس ما يُشاع فالحريري استقبل الوفد الذي تأخر جزء من أعضائه في مكتبه وانتظروا جميعاً اكتمال الوفد في داخل مكتبه في بيت الوسط".وفي رأي مصادر "القوات" أن هناك مجموعة قريبة من الحريري لا زالت تنفخ بنار الخلافات والحديث عن "الطعن المزعوم" من قبل جعجع للحريري.