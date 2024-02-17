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لبنان

بسبب انقلاب شاحنة.. إقفال طريق في صور

Lebanon 24
17-02-2024 | 01:36
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أقفلت صباح اليوم السبت طريق برج رحال في صور بالقرب من ثانوية الشهيد محمد سعد وذلك بسبب انقلاب شاحنة على الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ولم يُفد عن وقوع إصابات.


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