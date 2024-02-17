15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بسبب انقلاب شاحنة.. إقفال طريق في صور
Lebanon 24
17-02-2024
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقفلت صباح اليوم السبت طريق برج رحال في صور بالقرب من ثانوية الشهيد محمد سعد وذلك بسبب انقلاب شاحنة على الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
ولم يُفد عن وقوع إصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور: انقلاب شاحنة محملة بيبسي على هذا الطريق
Lebanon 24
بالصور: انقلاب شاحنة محملة بيبسي على هذا الطريق
17/02/2024 10:14:43
17/02/2024 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق ضهر البيدر.. حادث سير مروع بين شاحنة وسيارة (صور)
Lebanon 24
على طريق ضهر البيدر.. حادث سير مروع بين شاحنة وسيارة (صور)
17/02/2024 10:14:43
17/02/2024 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب شاحنة في طرابلس.. ووسقوط جريح
Lebanon 24
انقلاب شاحنة في طرابلس.. ووسقوط جريح
17/02/2024 10:14:43
17/02/2024 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
على اوتوستراد بيروت- طرابلس.. انقلاب شاحنة تحمل على متنها مستوعباً
Lebanon 24
على اوتوستراد بيروت- طرابلس.. انقلاب شاحنة تحمل على متنها مستوعباً
17/02/2024 10:14:43
17/02/2024 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انقلاب
طريق
شاحنة
صور
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. ما هي تسعيرته الآن؟
10:10 | 2024-02-16
16/02/2024 10:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في الكثير من الأعمال.. أحد أبرز الفنانين يعيش بحالة فقر شديد هذا ما كشفه
Lebanon 24
أبدع في الكثير من الأعمال.. أحد أبرز الفنانين يعيش بحالة فقر شديد هذا ما كشفه
05:42 | 2024-02-16
16/02/2024 05:42:16
Lebanon 24
Lebanon 24
من البرازيل وفي عيد الحبّ... ممثلة لبنانيّة تُعلن خطوبتها تعرفوا إلى حبيبها (صور)
Lebanon 24
من البرازيل وفي عيد الحبّ... ممثلة لبنانيّة تُعلن خطوبتها تعرفوا إلى حبيبها (صور)
07:21 | 2024-02-16
16/02/2024 07:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
Lebanon 24
صدور أوامر إسرائيلية خاصة بلبنان.. هذا مضمونها
07:00 | 2024-02-16
16/02/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
Lebanon 24
خبر ينتشر.. ما حقيقة إغتيال ماهر الأسد في سوريا؟
04:49 | 2024-02-16
16/02/2024 04:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-02-17
الأخطر بدأ.. أمراً وطاعة أيها الروبوت؟!
03:01 | 2024-02-17
هوكشتاين يتحدث عن الوضع في الجنوب.. اليكم ما قاله
03:00 | 2024-02-17
قواعد الاشتباك كُسرت.. كيف سيردّ حزب الله؟!
02:55 | 2024-02-17
هذا آخر ما قاله محللون عن مواجهة "حزب الله" وإسرائيل
02:42 | 2024-02-17
الحاج حسن: محور المقاومة قام بما يُمليه عليه الواجب
02:31 | 2024-02-17
أمطار غزيرة وبرق ورعد.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
فيديو
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
17/02/2024 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
17/02/2024 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
17/02/2024 10:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24