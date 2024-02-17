"التيار" خارج بيت الوسط.. امتعاض داخلي ولململة اعلامية

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انشغلت الأوساط السياسية في اليومين الماضيين بالزيارات التي قام بها السياسيون الى"بيت الوسط"، واللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري على هامش احيائه الذكرى 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وكان لافتاً غياب "التيار الوطني الحر" عن هذه المناسبة، حيث لم يجتمع اي وفد منه مع الرئيس الحريري.وفي هذا الاطار، لفتت المعلومات التي حاول "التيار"تسريبها في اليومين الماضيين عن انه حاول مراراً وتكراراً الحصول على موعد من الرئيس الحريري، الا ان الأمر باء بالفشل.وفي اتصال مع مسؤولين في "التيار"، أشاروا عبر "لبنان 24" الى ان موجة من الامتعاض تسود داخل "التيار" نتيجة اللقاء الذي عقده النائب الآن عون مع الرئيس الحريري، والاتصالات الجانبية التي اجراها عدد من النواب معه، ما دفع الى تأجيل زيارة الوفد لبيت الوسط، مشددين على ان اجراءات ستتخذ في هذا الصدد منعاً لأي خطوة مماثلة في المستقبل