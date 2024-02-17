أمطار غزيرة وبرق ورعد.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان

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لا يزال لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة والمتمركز فوق قبرص، مما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع ثلوج على المرتفعات، يستمر تأثيره حتى صباح يوم الأحد حيث يخف نسبيا، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل حيث يتحول الطقس الى مستقر مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.طقس الأيام المقبلةالسبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1500متر، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتكون الضباب على الجبال وتهطل أمطار متفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر.الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا بعد الظهر وتنحسر ليلا.(مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني)