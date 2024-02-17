هذا آخر ما قاله محللون عن مواجهة "حزب الله" وإسرائيل

اعتبر محللون أنّ الهجمات الأخيرة التي شنها العدو الإسرائيلي ضد جنوب لبنان وآخرها في النبطية، لم تتخطّ قواعد الإشتباك القائمة بين "حزب الله" وإسرائيل.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فقد قال مصدر مُطلع على تفكير حزب الله إن الهجوم على النبطية يمثل تصعيداً لكنه لا يزال ضمن "قواعد الاشتباك" غير المكتوبة التي اقتصرت بموجبها الكثير من أعمال العنف على المناطق القريبة من الحدود.

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بدوره، قال مهند الحاج علي، من مركز كارنيجي للشرق الأوسط ومقره بيروت إن إسرائيل فيما يبدو "تختبر حدود قواعد الاشتباك تلك، لكن حزب الله يشير إلى أنه يريد إبقاء هذا الأمر في حدود ضيقة قدر الإمكان".

من جهته، قال آفي هيمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن "رسالة إسرائيل إلى حزب الله كانت وستظل دائما: لا تختبرونا"، وأضاف: "كما قال وزير الدفاع جالانت في بداية الحرب، سنكرر بالضبط ما نفعل مع حماس في غزة مع لبنان".

ويوم أمس، قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أن إستهداف المدنيين في الجنوب لن يمرّ من دون رد، مؤكداً أن العدو سيدفع الثمن.

وشدّد نصرالله على أنّ "ثمن دماء المدنيين سيكون دماءً وليس مواقع وآليات وأجهزة تجسس إسرائيلية"، وقال: "إن هدف العدو الإسرائيلي من قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف، لأن كل الضغوط منذ 7 تشرين الأول الماضي كان هدفها وقف جبهة الجنوب".

وأكمل: "المقاومة لا تتحمل موضوع المس بالمدنيين ويجب أن يفهم العدو أنه ذهب في هذا الأمر بعيداً، والجواب على المجزرة، يجب أن يكون مواصلة وتصعيد العمل في الجبهة".





