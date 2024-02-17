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لبنان
بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيارات على طرقات حاصبيا
Lebanon 24
17-02-2024
|
03:14
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أدت الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية في منطقة حاصبيا إلى انهيارات خفيفة على طرقات العرقوب وطريق الحاصباني في البقاع الا انها جميعها ظلت سالكة أمام المركبات بما فيها طريق كفرشوبا شبعا عبر سدانة وشبعا، أما طريق عين عطا عبر وادي جنعم فهي سالكة للمركبات الرباعية الدفع او المجهزة بسلاسل معدنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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