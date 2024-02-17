في جزين.. هذا ما جرى مساء أمس

انهار حائط دعم ليلا عند مدخل جزين، حيث سقط عدد من الصخور على طريق جزين وادي جزين. وعملت اليات بلدية جزين على إعادة فتح الطريق.



وتعتبر طريقا جزين صيدا، وجزين وادي جزين، سالكتان.

Advertisement