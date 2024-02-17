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لبنان

في الميناء.. إطلاق نار على سوبرماركت

Lebanon 24
17-02-2024 | 03:35
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أقدم مجهولون منتصف ليل الجمعة ـ السبت على اطلاق النار بإتجاه سوبرماركت ابو ربيع في مدينة الميناء (طرابلس) بالقرب من القاعة الرياضية، ما أدى إلى اصابة الابواب الخارجية للسوبرماركت من دون تسجيل اصابات في الأرواح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ولم تُعرف حتى الساعة أسباب إطلاق النار على السوبرماركت.

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