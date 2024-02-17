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لبنان

الحريري التقى سلام والقائمة بأعمال السفارة البريطانية

Lebanon 24
17-02-2024 | 03:57
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التقى الرئيس سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق تمام سلام.
كما التقى الرئيس الحريري القائمة بأعمال سفارة بريطانيا في لبنان كاميلا نيكلس.
ومن زوار بيت الوسط، الوزير السابق مروان شربل.
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سعد الحريري

تمام سلام

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