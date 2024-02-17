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لبنان

انهيار مبنى في المدينة الرياضية (صور)

Lebanon 24
17-02-2024 | 04:11
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أفادت معلومات عن سقوط مبنى بمحيط المدينة الرياضية وتوجهت فرق الاسعاف الى المكان على الفور، بحسب ما ذكرت اذاعة صوت المدى.
 
 
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سقوط مبنى بمحيط المدينة الرياضية
 
mabnaa

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المدينة الرياضية

سقوط مبنى

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