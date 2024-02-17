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لبنان

"مفاجأة تقنية إسرائيلية" تتعلق بنصرالله!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2024 | 12:00
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً تحدثت فيه عن تلقي منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أموالاً من "حزب الله" وجماعة "الحوثي"، لقاء الحصول على إشتراكات متميزة منحتهم رمز المصادقة الأزرق أو الذهبي، مع إمكانية الوصول إلى ميزات متقدمة تتيح زيادة المواد المنشورة من قبل الجماعتين المذكورتين.
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وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المعلومات وردت في تقريرٍ جديد مصدره "مشروع الشفافية التقنية"، حيث أظهر أن 28 حساباً من بين حسابات أخرى تابعة للحزب والحوثيين وقادتهم، دفعوا لـ"إكس" الأموال لقاء إستمرار الحسابات وتوثيقها، الأمر الذي تمّ اعتباره انتهاكاً للعقوبات التي فرضتها واشنطن على تلك المنظمات، والتي تحظر من بين أمور أخرى، التعاملات المالية معها. 

وفي السياق، قالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية لصحيفة "نيويورك تايمز": "فوجئنا عندما علمنا أن إكس تقدم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الجماعات التي فرضت الولايات المتحدة العقوبات عليها بسبب الإرهاب والأنشطة الأخرى التي تضر بالأمن القومي. هذه علامة أخرى على أن إكس قد فقد السيطرة على منصته".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن حساباً يحمل إسم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بدأ يدفع لـ"إكس" 8 دولارات شهرياً مقابل علامة التوثيق الزرقاء. 

ويزعم التقرير أن "صاحب الحساب بدأ الدفع للحصول على حساب مميز إعتباراً من شهر تشرين الثاني الماضي، في حين أنه ينشر رسائل كثيرة ويسخر من الولايات المتحدة وإسرائيل أمام متابعيه البالغ عددهم 93 ألفاً". 

وأكمل التقرير: "لقد تمّ وضع علامة توثيق على الحساب تفيد بأنه تم التحقق من هويته، ما يعني أنه أرسل صورة لأوراقه الثبوتية إلى إكس. كذلك، فإنّ الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، دفع المال أيضاً للحصول على الشارة الزرقاء من إكس". 

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه عقب نشر مشروع "الشفافية التقنية" لتقريره، قامت "إكس" بإزالة علامات التحقق من بعض الحسابات، بما في ذلك حسابات نصرالله ونائبه وتلك المرتبطة بالحوثيين، فيما تمّ تعليق حسابات حركة "النجباء" العراقيّة على المنصة.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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