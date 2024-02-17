مطعم لبنانيّ تسبّب بزحمة سير خانقة... لماذا تهافت المواطنون إليه صباح اليوم؟

شهد طريق الضمّ والفرز باتّجاه مستديرة السلام في طرابلس، زحمة سير خانقة.

وبحسب المعلومات، فإنّ أحد المطاعم تسبّب بهذه الزحمة، بعدما تهافت المواطنون إليه، على إثر خفضه الأسعار على وجبات الفطور.