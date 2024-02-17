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لبنان

الحريري استقبل سلام... من التقى أيضاً في بيت الوسط؟

Lebanon 24
17-02-2024 | 05:13
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استقبل الرئيس سعد الحريري صباح اليوم في "بيت الوسط" الرئيس تمام سلام وبحث معه آخر المستجدات والأوضاع العامة.

القائمة بالأعمال البريطانية

وكان الرئيس الحريري التقى القائمة بأعمال سفارة بريطانيا في لبنان كاميلا نيكلس وعرض معها العلاقات بين البلدين.
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الوزير شربل

كما استقبل الوزير السابق مروان شربل وبحث معه آخر التطورات.

القائم بالأعمال العراقي

والتقى الرئيس الحريري القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان أمين النصراوي، الذي أوضح على الأثر أن "اللقاء كان فرصة طيبة للاستماع إلى رأي الرئيس الحريري في الكثير من الأمور السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى استعراض العلاقات اللبنانية العراقية وكيفية تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

اللواء إبراهيم

كما التقى الرئيس الحريري المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم وبحث معه آخر المستجدات.
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