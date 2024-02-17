مولوي: مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات

Advertisement

شارك وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه عمان لوزراء الداخلية في كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا لبحث الآليات المشتركة للتصدي لظاهرة المخدرات ومكافحتها.ورأى في كلمة له ان "امننا العربي مشترك فحدودنا متقاربة ومتداخلة ما يحتّم علينا العمل بجهد لحماية بلداننا ومجتمعاتنا من الجريمة العابرة للحدود بأشكالها كافة".واشار الى "أن موقع لبنان بين الدول العربية يحتّم علينا العمل لتجنيب لبنان لأن يكون مصدر اذى وضرر لأبنائه او للدول العربية الشقيقة والخليج العربي".وقال "مستمرون في ضبط عمليات تهريب المخدرات بحزم بجهود السلطات الامنية اللبنانية منوها بالدور الذي تقوم به الأجهزة كافة".وشدد على ضرورة مواصلة "التعاون المشترك بين بلداننا لمحاربة هذه الجريمة".