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لبنان

الأجهزة الأمنيّة حضرت على الفور... العثور على جثة متحللة في الأوزاعي

Lebanon 24
17-02-2024 | 05:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة المدعو ح. ب، في مبنى الرحاب، في محلة النافعة - الاوزاعي.
 
 
وحضرت الاجهزة الامنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الوفاة.
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وعُلم أنّ الجثة متحللة جزئيّاً.
 
 
 
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جثة

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