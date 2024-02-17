الأجهزة الأمنيّة حضرت على الفور... العثور على جثة متحللة في الأوزاعي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة المدعو ح. ب، في مبنى الرحاب، في محلة النافعة - الاوزاعي.

وحضرت الاجهزة الامنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الوفاة.

Advertisement

وعُلم أنّ الجثة متحللة جزئيّاً.