تساقط الثلوج سيتدنّى إبتداءً من اليوم... أمطار غزيرة وبرق ورعد ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحا مع حدوث انفراجات، تشتد غزارة الأمطار بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة والذي يحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة وعواصف رعدية، ويخف تأثيره بدءا من مساء الإثنين ويستقر تدريجيا صباح يوم الأربعاء.



تحذير: من سلوك الطرق الجبلية فوق ال 1700 متر بسبب تراكم الثلوج.



ملاحظة: يمكن لوسائل الاعلام والراغبين بالحصول على كمية المتساقطات بشكل دوري التقدم بطلب رسمي لدى مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1600 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ارتفاع ال 1500 متر.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات، وبقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة صباحا مع حدوث انفراجات، تشتد غزارةالأمطار بدءا من بعد الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1500 متر.

الإثنين:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار درجات الحرارة دون معدلاتها، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث انفراجات، وتنهمر الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع ال 1700 متر وما فوق نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1500 متر.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا وضباب عل المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، مع امطار محلية متفرقة وحدوث انفراجات واسعة نهارا، تتركز الأمطار مساء شمال البلاد والتي تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي تعلو عن 1600 متر.



- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 11 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س تنشط أحيانا لتلامس ال 50 كم/س.



-الانقشاع: متوسط على الساحل وسيء على المرتفعات.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 95%.



- حال البحر: مائج اجمالا.



- حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,22 ساعة غروب الشمس: 17,22.