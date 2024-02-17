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لبنان

عملية لـ"حزب الله" قبل قليل.. هذا الموقع تمّ قصفه

Lebanon 24
17-02-2024 | 06:34
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع إسرائيليّ عند الحدود مع لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ1.00 ظهراً، مستهدفة ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1". 
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