أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع إسرائيليّ عند الحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ1.00 ظهراً، مستهدفة ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1".