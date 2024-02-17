ايهاب حمادة: نحن من سيرسم الخريطة المقبلة

Advertisement

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة إننا "في الجبهة إنما نحمي لبنان ولن نمكن أحدا من أن يفرض علينا شروطه لا بعد المجازر، ولا من خلال الاستهدافات والاغتيالات ولا من خلال الشهداء الذين يرتقون كل لحظة على خطوط الجبهة".كلام حمادة جاء خلال لقاء سياسي أقامته العلاقات العامة ل"حزب الله" في القطاع الخامس في منطقة البقاع بالتعاون مع شعبة النبي عثمان بحضور أهالي وفاعليات البلدة.وقال: "نحن قوم لا يزيدنا الاستهداف إلا عزما على مواجهة الظالمين، ونحن على مقربة إن شاء الله من نصر عزيز ومؤزر وسوف تشهدونه بأعينكم في الأيام القادمة"، مضيفا "نحن نحارب ونُستهدف على المستويات كافة، وأيضًا على المستوى السياسي، ويراد للبنان دائمًا أن يكون في هذه الفوضى، ولذلك نقول للبعض ممن يشكلوا ظهيرا للاسرائيلي حتى من يقدم الأوراق تحت عنوان الحل وهم منافقون كما تعلمون، وقد جاء وفد فرنسي بورقة وفيها مجموعة أمور، إنما هي ورقة اسرائيلية بشروط وحلول إسرائيلية".وختم حمادة: "نحن من سيرسم الخريطة القادمة ونحن من سيثبت المعادلات ومن سيفرض الشروط، من موقع القوي والمقتدر وأيضا من موقع صاحب الحق".