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لبنان

أبي رميا يكشف عن تطمينات اوروبية بعدم التوقف عن تمويل "الاونروا"

Lebanon 24
17-02-2024 | 08:05
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التقى النائب سيمون ابي رميا خلال جولته الاوروبية، كوادر "التجمع من أجل لبنان" في فرنسا ( التيار الوطني الحر في فرنسا) بحضور رئيس التجمع الدكتور انطوان شديد ورئيس التجمع من أجل لبنان في باريس انطوان جبّور.
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وتحدث أبي رميا خلال اللقاء عن حصيلة لقاءاته مع الرئاسة الفرنسية ووزارتي الخارجية والدفاع الفرنسيتين وعدد من البرلمانيين الاوروبيين، كما عن لقاءاته التي قام بها والوفد النيابي اللبناني في باريس وبروكسل حول ملف النازحين السوريين في لبنان.

واشار الى المقاربة اللبنانية الموحدة حول "ضرورة ايجاد حلول سريعة لعودة النازحين الى بلادهم"، متطرقا الى الوضع في الجنوب اللبناني والإجماع اللبناني على "التمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ وانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة كمدخل لتحقيق الامن والاستقرار، إضافة الى أهمية عدم انجرار لبنان الى حرب واسعة".

وقارب ابي رميا ملفات عدة كالاستحقاق الرئاسي وموضوع الاونروا، مشيرًا الى "تطمينات اوروبية بتأمين تمويل الاونروا في لبنان كي لا يشكل اللاجئون الفلسطينيون عبئا إضافيا على لبنان".
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