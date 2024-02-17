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لبنان

حالته خطيرة... شاب يتعرّض لإطلاق نار

Lebanon 24
17-02-2024 | 08:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ط.ك أطلق النار على ع.ح، وأصابه بعدّة طلقات ناريّة، في محلة سوق العريض في طرابلس.
 
 
وعُلم أنّ ط.ك أطلق النار على ع.ح بسبب خلافات سابقة بينهما.
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ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، وحالته خطيرة.
 
 
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