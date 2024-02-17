حالته خطيرة... شاب يتعرّض لإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ط.ك أطلق النار على ع.ح، وأصابه بعدّة طلقات ناريّة، في محلة سوق العريض في طرابلس.

وعُلم أنّ ط.ك أطلق النار على ع.ح بسبب خلافات سابقة بينهما.

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ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، وحالته خطيرة.