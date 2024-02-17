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لبنان
3 عمليّات نفّذها "حزب الله" ضدّ إسرائيل بعد ظهر اليوم... ما الذي استهدفه؟
Lebanon 24
17-02-2024
|
08:50
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أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابه إصابة مباشرة".
وأشار إلى أنّه "استهدف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابه إصابة مباشرة".
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كما قال أيضاً إنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخيّة وأصابه إصابة مباشرة".
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