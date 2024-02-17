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لبنان

تبادل إطلاق نار.. بيان للجيش يكشف ما حصل خلال مداهمة في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
17-02-2024 | 09:06
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 16 / 2 /2024، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت اللبنانيين (ر.د.) و(م.س.) و(ه.ي.) لتأليفهم عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح وترويج مخدرات. أثناء التوقيف، أطلق الأخير النار باتجاه الدورية فردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابته، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف لإطلاقه النار وتوّرطه في خلاف أدى إلى مقتل أحد الأشخاص. وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الكوكايين.
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سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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