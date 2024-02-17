بالصور.. حريق داخل سوبرماركت

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في الطبقة السفلية الاولى والثانية داخل سوبرماركت في برج البراجنة - ضاحية بيروت الجنوبية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

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