رئيس بلدية ببنين ناشد حلّ مشكلة النفايات

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وجه رئيس بلدية ببنين - العبدة عضو المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى كفاح الكسار "نداء الى رئاسة الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والبيئة". وقال: "نناشدهم التدخل السريع لحل مشكلة النفايات المستمرة لليوم العاشر على التوالي بسبب إقفال مكب سرار لإشكال عائلي بين أصحاب المكب الذي أوصد أبوابه بوجه النفايات التي كانت تجمع وتنقل إليه من القسم الأكبر من بلدات المنطقة".وأشار الى أن "هذا الأمر سيترك تداعيات بيئية وصحية سلبية للغاية، منها تداعيات وباء الكوليرا الذي كنا عانينا منه منذ فترة قصيرة".وختم: "نأمل من رئاسة الحكومة والوزراء المختصين والجهات الرسمية المعنية ايلاء هذا الأمر الاهتمام اللازم واتخاذ الخطوات العملية لدرء مخاطر هذه الازمة المتفاقمة التي تعاني منها بلدة ببنين كما كافة القرى والبلدات العكارية، حيث النفايات تتكوم على جوانب الطرقات وعصارتها تلوث مجاري المياه السطحية والاراضي الزراعية ما ينذر بكارثة صحية وبيئية كبيرة وخطيرة على صحة وسلامة ابناء المنطقة وعلى تربتها ومياهها وهوائها ويشوه المشهد العام".