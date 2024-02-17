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لبنان

مسؤول إسرائيليّ يتحدّث عن الوضع في منطقته القريبة من لبنان: نختبىء خلف الجدران

Lebanon 24
17-02-2024 | 10:08
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس مجلس مستوطنة مرغليوت القريبة من لبنان، قال "لا نستطيع المناورة متى نشاء ونحن نختبىء خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".
 
 
وأضاف: "الوضع هنا غير معقول ولا يمكننا الدخول والخروج اليها متى نشاء".
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