مسؤول إسرائيليّ يتحدّث عن الوضع في منطقته القريبة من لبنان: نختبىء خلف الجدران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس مجلس مستوطنة مرغليوت القريبة من لبنان، قال "لا نستطيع المناورة متى نشاء ونحن نختبىء خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".

وأضاف: "الوضع هنا غير معقول ولا يمكننا الدخول والخروج اليها متى نشاء".