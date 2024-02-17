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لبنان

مبادرة مشتركة لمكافحة المخدرات: خلية اتصال تجمع الأردن والعراق وسوريا ولبنان

Lebanon 24
17-02-2024 | 11:02
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اتفق وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في ختام إجتماعهم في عمان، يوم السبت، على تأسيس "خلية اتصال مشتركة" لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين الدول الأربع.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في تصريحات للصحافيين بعد الإجتماع إن "أهم ما إتفقنا عليه اليوم السبت هو تأسيس خلية اتصال مشتركة فيها ضباط اتصال من دولنا المختلفة تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات وبشكل رئيسي متابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة وتتبع الشحنات الخارجة من الدول الى وجهتها النهائية".
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 وأضاف أن "موضوع آفة المخدرات هو موضوع خطير له أثار إجتماعية واقتصادية، والوزراء تحدثوا  بكل صراحة عن المشاكل التي تواجههم في هذا المجال إن كان في مجال المعلومات أو العمليات على الأرض أو الإمكانيات للتعامل مع هذه الظاهرة".

وتابع الفراية "جميعنا معترفون بأن هناك مشكلة كبيرة هي مشكلة المخدرات وأن كل مجتمعاتنا تعاني من هذه المشكلة، لذلك اتفقنا اليوم أنه بدون جهد تنسيقي مشترك من قبل دولنا المجتمعة لن تكون هناك نتائج نصبو إليها".

وخلص الوزير الأردني "اتفقنا أيضا على متابعة هذه الاجتماعات على المستوى الوزاري والمستوى الفني".
المصدر: سكاي نيوز عربية

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