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لبنان
بـ"الأسلحة المناسبة".. ماذا قصف "حزب الله" هذا المساء؟
Lebanon 24
17-02-2024
|
11:18
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، أنه إستهداف موقع راميا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.
ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 4.40، وقد أصابت الموقع المُستهدف بشكل مباشر.
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