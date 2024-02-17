أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، أنه إستهداف موقع راميا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 4.40، وقد أصابت الموقع المُستهدف بشكل مباشر.