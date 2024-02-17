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لبنان

بـ"الأسلحة المناسبة".. ماذا قصف "حزب الله" هذا المساء؟

Lebanon 24
17-02-2024 | 11:18
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، أنه إستهداف موقع راميا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 4.40، وقد أصابت الموقع المُستهدف بشكل مباشر.
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